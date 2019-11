Swiss Re: So macht man Gewinne mit kleinem Geld für teure Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Am 29. September hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Swiss Re ISIN: CH0126881561 vorgeschlagen und was sollen wir Ihnen sagen, wir liegen mit knapp 40 Prozent vorn! Der Artikel dazu wurde anschließend unter dem Titel: „Swiss Re: Nächstes Ziel bei 115 Schweizer Franken?“ veröffentlicht. Die Aktie hat sich unseren Erwartungen entsprechend entwickelt und die Aktie notiert am Allzeithoch. Mit unserer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



