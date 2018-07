Swiss Re Corporate Solutions eröffnet Standort in Hamburg

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Zürich (awp) - Die Swiss Re baut die Präsenz des Versicherungsgeschäfts mit Unternehmenskunden in Deutschland aus. Die Sparte Corporate Solutions hat dazu in Hamburg im Stadtteil Neustadt einen Standort eröffnet. Von da aus werde man grosse und mittelständische Unternehmen in Norddeutschland über deren Makler mit Erstversicherung bedienen, schreibt der Konzern in der Mitteilung vom Dienstag.

Geleitet wird das Büro Hamburg von Ralf

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten