Swiss Re: Chef Corporate Solutions tritt zurück

Zürich (awp) - Beim Rückversicherer Swiss Re kommt es zu einem Wechsel in der Gruppenleitung. Der Chef der Sparte Corporate Solutions, Agostino Galvagni, hat sich entschieden, das Unternehmen per Ende 2018 zu verlassen, wie Swiss Re am Sonntagabend mitteilte.

Zu seinem Nachfolger ist Andreas Berger ernannt worden, der das Amt per 1. April 2019 antreten wird. Galvagni werde Swiss Re während der

