Swiss Re Aktie: Buchwert pro Aktie signifikant gestiegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Nachdem die Münchener Rück inzwischen die Zahlen zum 3. Quartal 2019 veröffentlicht hat, ist ein Rückblick auf die Quartalszahlen der Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (kurz „Swiss Re“) interessant. Von der Performance her hat auf 1-Jahres-Sicht die Münchener Rück die Nase vorn, da heißt es rund +33% in Euro gerechnet, während es bei der Aktie der Swiss Re rund +16% in Schweizer Franken (CHF) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung