Swiss Prime Site will Kapital um rund 330 Millionen Franken erhöhen

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site will ihr Kapital um gut 330 Millionen Franken erhöhen. Mit dem Geld will sie vor allem ihre rund 2 Milliarden Franken umfassende Entwicklungspipeline von kommerziellen Immobilien in der Schweiz finanzieren.

Darüber hinaus beabsichtigt Swiss Prime Site, ihr Anlageportfolio mit hochwertigen Immobilien an erstklassigen Standorten zu erweitern, wie die grösste Immobilienfirma der Schweiz am Mittwoch

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten