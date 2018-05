Swiss Prime Site verkauft Wohnüberbauung „Weltpost Park“ in Bern an Allianz

Olten (awp) - Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) verkauft die Wohnüberbauung "Weltpost Park" in Bern an die Allianz Suisse. Zum Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Baustart war im Februar 2018, die schlüsselfertige Übergabe soll im ersten Quartal 2020 erfolgen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Bis zur Fertigstellung agiere SPS als Generalunternehmerin mit Frutiger AG als Totalunternehmen. Aktuell umfasst die Pipeline ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten