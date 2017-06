Swiss Post Solutions eröffnet neues Dokumentenverarbeitungszentrum im texanischen El Paso

Bamberg (ots) - Swiss Post Solutions (SPS), eine führendeAnbieterin von Lösungen zur Auslagerung von Geschäftsprozessen undinnovativen Dienstleistungen im Dokumentenmanagement, gab heute dieEröffnung eines neuen Dokumentenverarbeitungszentrums im texanischenEl Paso bekannt. Mit den dort angebotenen Lösungen will SPS Kundenbei ihrer digitalen Transformation unterstützen. Das nach höchsteStandards der Datensicherheit konzipierte Zentrum bietetfortschrittliche Cloud-basierte Lösungen, mit deren Hilfe repetitiveTätigkeiten wie Schadenbearbeitung, Kostenabrechnung, Dateneingabeoder Rechnungsabwicklung zunehmend automatisiert werden können.Dadurch werden die Reaktionszeiten verkürzt und die Genauigkeiterhöht, was zu höherer Qualität im Kundenservice als auch zuEffizienzsteigerungen führt. Mit der Digitalisierung vonInformationen aus unterschiedlichen Quellen (Papier, E-Mail, Text,strukturiert oder unstrukturiert) und deren Umwandlung in fürAnalysezwecke nutzbare Daten bietet SPS zudem Dienstleistungen an,die Unternehmen in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.Jörg Vollmer, CEO Swiss Post Solutions, sagt dazu: "SPS bietetihren Kunden On-Site-, On-Shore- und Off-Shore-Lösungen als Teil desGesamtportfolios. Unternehmen, die ihre digitale Transformationvorantreiben wollen, können mit den Lösungen von SPS Kostenreduzieren, die Effizienz steigern, und - was am wichtigsten ist-sich stärker auf die Kundenkontakte im Kerngeschäft konzentrieren."Durch die Eröffnung des SPS-Zentrums in Texas wird die nationaleund internationale Präsenz von SPS weiter gestärkt und das Netzwerkvon mehr als 20 vergleichbaren Niederlassungen in Europa, Nordamerikaund Asien ausgedehnt.Über SPSWir verbinden die physische und die digitale Welt Swiss PostSolutions (SPS) ist ein führender Outsourcing-Anbieter für BusinessProcess Solutions und innovative Services im BereichDokumentenmanagement. Eine starke internationale Kundenbasis verlässtsich auf die Fähigkeit von SPS, End-to-End-Lösungen zu entwerfen undumzusetzen. Zudem ist SPS ein zuverlässiger Berater für die zentralenWachstumstreiber im Bereich BPO, d. h. für Standortstrategien,Prozessoptimierung und Technologien wie z. B. intelligenteAutomatisierung. SPS ist Teil der Schweizerischen Post AG mitHauptsitz in Bern (Schweiz). Die 6800 Angestellten von SPS undspezialisierte Partner decken das gesamte Branchenspektrum ab. ImZentrum stehen Banken, Versicherungen, Telekommunikation und dasGesundheitswesen. SPS befasst sich mit Kundenbedürfnissen in über 20Ländern.Pressekontakt:Andrea TschoppSwiss Post Solutions GmbH, Kronacher Str. 70-80, 96052 BambergTelefon: +49 951 9168 2316E-Mail: andrea.tschopp@swisspost.comOriginal-Content von: Swiss Post Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell