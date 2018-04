Swiss Life weist SST-Quotient von 170% aus

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life":

Zürich (awp) - Der Lebensversicherer Swiss Life hat die Solvenzposition gemessen am Kapitalmanagementregime Swiss Solvency Test (SST) verbessert und weist im Bericht über die Finanzlage dazu erstmals einen konkret berechneten Wert aus. Der Solvenzquotient habe sich auf den Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozentpunkte auf 170% erhöht, heisst es in dem Bericht, den die Swiss Life am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten