Swiss Life und Mapfre investieren gemeinsam in französischen Immobilienmarkt

Zürich (awp) - Swiss Life und der spanische Versicherer Mapfre wollen gemeinsam in den französischen Immobilienmarkt investieren. Die beiden Gesellschaften planen in den kommenden Monaten den Aufbau eines Investment-Vehikels mit Fokus auf erstklassige Bürostandorte in grossen französischen Städten, wie Mapfre am Freitag mitteilte.

Der Fonds, der in einem ersten Schritt mit 150 Mio EUR ausgestattet wird, soll von Swiss Life Asset Managers

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten