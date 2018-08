Swiss Life schliesst Zukauf der deutschen Immobilienfirma BEOS ab

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life":

Zürich (awp) - Die Swiss Life hat den im Juni angekündigten Kauf der auf Unternehmensimmobilien spezialisierten BEOS mit Sitz in Berlin abgeschlossen. Die Transaktion sei mit Vorliegen der notwendigen Genehmigungen der zuständigen Kartellbehörden mit Wirkung per 30. August vollzogen worden, teilte Swiss Life am Freitag mit.

Swiss Life hat BEOS von den bisherigen, privaten Eigentümern übernommen, wobei die Übernahme aus dem bestehenden

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten