Swiss Life ernennt José Blanco zum Leiter Investment Management für Drittkunden

Zürich (awp) - Swiss Life Asset Managers hat José Antonio Blanco zum Leiter Investment Management im Anlagegeschäft für Drittkunden ernannt. Blanco, der zuletzt für die Credit Suisse tätig war, übernehme seine neuen Aufgaben am 1. Juni 2018, teilte die Vermögensverwaltungs-Tochter des Versicherers am Mittwoch mit. Er berichtet an Michael Klose, Chef Asset Management Drittkunden, und ist in Zürich tätig.

In seiner Funktion ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten