Swiss Life Investo ab Dezember auch als Basisrente verfügbar (FOTO)

Garching bei München (ots) -Bereits zwei Monate nach der erfolgreichen Markteinführung für dieprivate Vorsorge ist Swiss Life Investo seit dem 1. Dezember 2018 nunauch als steuerlich geförderte Basisrente verfügbar. Die neueintelligente Fondspolice bietet umfassende Anlagemöglichkeiten undist gleichzeitig flexibel und kostengünstig. Das Produkt eignet sichbesonders für Anleger, denen Renditemöglichkeiten wichtiger sind alsGarantien."Wir haben unsere neue Fondspolice Swiss Life Investo erst imOktober für die private Vorsorge auf dem Markt gebracht und stoßenvon Beginn an auf eine außerordentlich gute Resonanz bei denVermittlern", sagt Amar Banerjee, Leiter der Versicherungsproduktionund Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life. "Nun gehen wir dennächsten Schritt und bieten Swiss Life Investo seit dem 1. Dezember2018 als Basisrente an. Somit können auch Selbstständige,Freiberufler, Angestellte und Beamte mit unserer intelligentenFondspolice die steuerlichen Vorteile einer gefördertenAltersvorsorge voll ausschöpfen. Und das Beste: Sie profitierendarüber hinaus von den außergewöhnlichen Renditechancen und denProduktvorzügen, die Swiss Life Investo bietet, um langfristigVermögen aufzubauen", sagt Banerjee.Größtmögliche Flexibilität über alle Lebensphasen hinwegDas Herzstück von Swiss Life Investo bildet die flexible undkostengünstige Anlagestruktur sowie die Passgenauigkeit derAnlagemöglichkeiten auf die individuellen Bedürfnisse. Damit bietetdie Fondspolice im Rahmen der Basisrente für die Kunden diegrößtmögliche Flexibilität über alle Lebensphasen hinweg, und zwarinklusive der Zeit des Rentenbezugs, in der das angesparte Vermögenweiterhin in Fonds investiert bleiben kann.Der Swiss Life-Investmentcheck - Top-Fondsauswahl für optimaleRenditechancenSwiss Life Investo bietet mit über 130 Fonds eine sehrbreitgefächerte Fondsauswahl, u. a. bestehend aus über 30kostengünstigen passiven Fonds (ETF) und rund 80 gemanagtensogenannten institutionellen Fonds. Sie decken verschiedeneInvestmentbereiche ab, wie z. B. Nachhaltigkeit, Konsum, Rohstoffe,saubere Energie oder Gesundheit. Kunden von Swiss Life erhalten mitSwiss Life Investo zudem Zugang zu sogenannten 'institutionellen'Fondsanteilsklassen, die Privatanlegern sonst nicht zur Verfügungstehen - und profitieren damit von sehr günstigen Konditionen.Darüber hinaus überprüft Swiss Life das Fondsangebot regelmäßig undsorgt mit dem Swiss Life-Investmentcheck über die gesamte Laufzeitdes Vertrags für eine gleichbleibend hohe Investmentqualität.Zwei Tarifvarianten, die flexibel getauscht werden könnenDie Fondspolice gibt es in zwei Varianten: Swiss Life InvestoKomfort ist für diejenigen Kunden geeignet, die sich langfristignicht selbst aktiv um ihre Altersvorsorge kümmern möchten. Sieentscheiden sich für eines von acht Anlageportfolios, das perfekt aufihre jeweilige Risikoneigung abgestimmt ist. Bei Swiss Life InvestoAktiv hingegen entscheidet der Kunde selbst über sein Investment undkann seine ganz individuelle Fondsauswahl treffen und diese selbstmanagen.Für jeden Kunden das passende Portfolio: das SwissLife-NavigationssystemEntscheidet sich der Kunde für die Komfort-Variante, werden dieBeiträge des Kunden seiner Risikoneigung entsprechend investiert. DasSwiss Life-Navigationssystem überprüft dabei fortlaufend die gewählteAnlagestrategie, damit diese dauerhaft zur Risikoneigung des Kundenpasst. Die jeweils aktuelle Zusammensetzung der Portfolios ist imInternet unter www.swisslife.de einsehbar.Sicher ans Rentenziel mit weiteren SicherheitsbausteinenDie Komfort-Variante bietet aber noch weitere Vorteile. Soüberwacht der optionale Spurhalteassistent das Investmentfortlaufend, um zu vermeiden, dass das Vertragsguthaben zu hohenWertschwankungen unterliegt. Zudem kümmert sich der obligatorischeSpurwechselassistent darum, dass der Kunde rechtzeitig vorRentenbeginn aus chancenorientierten Portfolios in risikoärmereVarianten wechselt.Flexible Beiträge und Zuzahlungen auch in der BasisrenteBereits ab 25 Euro monatlich kann in Swiss Life Investo investiertwerden. Auf Wunsch können die Beiträge zu den ursprünglichentariflichen Rahmenbedingungen (sogenannte "Rechnungsgrundlagen")immer bis zu den steuerlich zulässigen Höchstbeiträgen erhöht werden,- egal, wie hoch der erstmalige Beitrag war. Ebenso einfach könnenZuzahlungen von bis zu 40.000 Euro jährlich parallel zu den regulärenBeiträgen, ebenfalls zu den Rechnungsgrundlagen vom Vertragsbeginn,geleistet werden. Bei Engpässen kann der Beitrag gesenkt oder dieZahlung unkompliziert ausgesetzt werden.Rente genießen und weiter investiert bleiben mit demfondsgebundenen RentenbezugDer Kunde kann mit Swiss Life Investo selbst entscheiden, wann erin Rente gehen möchte. So kann er den bei Vertragsabschlussfestgelegten geplanten Rentenbeginn bis zum vollendeten 62.Lebensjahr vorziehen oder bis zum vollendeten 85. Lebensjahrhinausschieben. Auch im Rentenbezug liegt der Fokus auf optimalerRendite. Darum profitiert der Kunde ab Rentenbeginn von einergarantierten Rente und kann zudem weiterhin an denKapitalmarktchancen teilhaben, um damit eine deutlich höhere Rente zuerzielen, da er auch im Rentenbezug in Investmentfonds investiertbleibt. Zudem kann der Kunde in der Basisrente auch weiterhinflexibel steuerlich attraktive Zuzahlungen leisten.Weitere Informationen zu Swiss Life Investo unterwww.swisslife.de/investoÜber Swiss Life DeutschlandSwiss Life Deutschland ist ein führender Anbieter von Finanz- undVorsorgelösungen. Mit unseren qualifizierten Beraterinnen undBeratern sowie unseren vielfach ausgezeichneten Produkten sind wirein Qualitätsanbieter im deutschen Markt.Unter der Marke Swiss Life stehen Privat- und Firmenkundenflexible Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den BereichenVorsorge und Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei dieArbeitskraftabsicherung, die betriebliche Altersversorgung undmoderne Garantiekonzepte. Der Vertrieb erfolgt über dieZusammenarbeit mit Maklern, Mehrfachagenten, Finanzdienstleistern undBanken. Die 1866 gegründete deutsche Niederlassung von Swiss Life hatihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt einschließlichTochtergesellschaften rund 850 Mitarbeiter.Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und Proventus stehenfür ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kunden erhaltendank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahlpassender Lösungen von ausgewählten Produktpartnern in den BereichenAltersvorsorge, persönliche Absicherung, Vermögensplanung undFinanzierung. Für die Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit derKunden engagieren sich deutschlandweit rund 3.600 Berater. Mit derVertriebs-Serviceplattform Swiss Compare entlastet Swiss LifeDeutschland kleine und mittlere Finanzvertriebe und hilft ihnendabei, sich unter ihrer bestehenden Marke zukunftssicher aufzustellenund sich auf die Kundenberatung zu konzentrieren. Hauptsitz für dieFinanzberatungsunternehmen mit rund 750 Mitarbeitern ist Hannover.