Swiss Life: Enormes Wachstum!

Die Swiss Life-Gruppe hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Provisionsüberschuss von 1,64 Milliarden Schweizer Franken erzielt, was einem Wachstum von 15 Prozent in lokaler Währung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wie die Gruppe mitteilte, war das Wachstum der Gebühreneinnahmen breit abgestützt und wurde von allen Geschäftsbereichen getragen. In der Berichtsperiode stiegen die Erträge aus eigenen und fremden Produkten um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



