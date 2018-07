Swiss-Life-Aktienkurs schütteln Spekulationen rund um eine Grossübernahme ab

Bern (awp) - Die Aktien von Swiss Life zeigen sich am frühen Freitag unbeeindruckt von Gerüchten rund um ein angebliches Interesse am deutschen Finanzdienstleister MLP. Stattdessen schütteln die Valoren des Lebensversicherungskonzerns aus Zürich die Kursverluste vom Vortag ab. Branchenkenner wollen den Gerüchten denn auch nicht so recht Glauben schenken.

Um 13.34 Uhr gewinnen Swiss Life Namen 1,2 Prozent auf 352,20 Franken, nachdem

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten