Swiss Life-Aktie: Wichtiger Schritt!

Was Sie wissen müssen Zürich, 22. April 2022 An der heutigen Generalversammlung der Swiss Life Holding AG stimmten die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu, unter anderem der Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 25.00 pro Namenaktie. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wurde Frau Monika Bütler gewählt. Rund 1020 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen an der Generalversammlung im Hallenstadion in Zürich teil.… Hier weiterlesen