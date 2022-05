Swiss Life-Aktie: Sensationell!

* Das Bedürfnis von KMU und Grossunternehmen nach Sicherheit in der beruflichen Vorsorge spiegelt sich auch 2021 in einer weiterhin stabilen Nachfrage nach Vollversicherungslösungen mit umfassenden Garantien. * Swiss Life verzeichnete in der beruflichen Vorsorge erneut eine Zunahme des Bestandes auf 512 503 Versicherte (+1,5%). * Die Bruttoprämien sanken um 14,6 % auf 7,9 Milliarden CHF aufgrund geringerer Marktbewegungen und… Hier weiterlesen