Swiss Gold Bank: Warum nicht Gold zu Weihnachten verschenken?

Zürich (ots) - Es sind nur noch zwei Wochen und schon stehtWeihnachten vor der Tür. Jedes Jahr stellt sich die Frage nach dempassenden Geschenk für Familie, Freunde oder Verwandte. Die SwissGold Bank empfiehlt denen, die Ihren Lieben etwas ganz Besonderesschenken wollen, einen Goldsparplan. Das professionelleInvestment-Team verfügt über langjährige Expertise, um Kundenausgiebig und erfolgsorientiert zu beraten. Die Swiss Gold Bank hatdie Fähigkeit hat, den unterschiedlichen Vorstellungen ihrer Kundenauf individuelle Weise zu begegnen und persönliche Angebote zukonzipieren, die den Erwartungen der Edelmetall-Investorenentsprechen.Mit einem Gold-Geschenk - das die Firma im Angebot hat - bereitetman nicht nur eine besonders kostbare Freude, sondern unterstützt denVermögensaufbau nachhaltig.Swiss Gold Bank-Gründer Dr. Schautz: "Wichtiger denn je ist es,das aufgebaute Vermögen vor Wertverlust zu schützen. Aus diesem Grundtauschen wir Bares in Sachvermögen wie Gold und andere Edelmetalle."Gold verliert nicht an Wert, es dient traditionell derfinanziellen Absicherung, erfreut sich in der Regel über die Jahreeiner soliden Wertsteigerung und zählt mit seiner Kaufkraft als eineAlternative zum Geld. Das kann dann einmal wichtig sein, wennbeispielsweise inflationäre Entwicklungen die nationale oder globaleWirtschaft schwächen. Auch fallende Aktienmärkte- oder Indicesbeleben die Preise für Gold und Edelmetalle und sorgen bei derenBesitzern für das gute Gefühl, einen stabilen Vermögenswert in derHinterhand zu haben.Mit den für das Unternehmen typischen Goldsparplänen kann man fürKinder und Enkel ein stetig wachsendes Vermögen aufbauen. Auch mitkleinen Einlagen wird über die Jahre oder Jahrzehnte aus einer gutenIdee ein inflationssicherer Vermögensschutz. Da bietet es sich an,zum Weihnachtsfest mit einem Geschenk aus Gold einen wichtigenSchritt zum Vermögensaufbau zu machen. Gold lässt sich problemloslagern und weltweit eintauschen, es funkelt und glänzt und verzücktdurch Aussehen und Wertigkeit.Wer sich die Entwicklung des Goldpreises der letzten Jahreanschaut, der stellt fest, dass es zwar Schwankungen gibt, aber nieeinen kompletten Einbruch beim Goldchart gegeben hat. Um die Markevon 1.100 US$ pro Feinunze (33,3 Gramm) pendelt der Preiskontinuierlich, mit Anstiegen und Erholungsphasen, und einerderzeitigen Notierung bei 1.246 $ (Stand: Dezember 2018).Wie sagte schon der einstige US-Notenbank-Chef, Allen Greenspan:"Gold ist Versicherungsschutz ohne Police", und meinte damit, dass esdabei nicht um einen kurzfristigen Gewinn, sondern um einenlangfristigen Schutz geht. Schutz vor wirtschaftlichen Entwicklungenzum Beispiel, die noch niemand vorhersagen kann. Dennoch sehenExperten den Goldpreis 2019 auf weit höherem Niveau als heute, dagenügend globale Probleme wie der Brexit in Großbritannien, dieStrafzölle im Handelskrieg zwischen USA und China oder dieFestschreibung der Niedrigzinsen den Preisanstieg beflügeln. Außerdemist und bleibt Gold ein wichtiger Bestandteil diversifizierterPortfolios, wobei es als solides Gegengewicht zu Aktien, Fonds oderIndices gesehen werden kann.