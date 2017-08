Swift kündigt Präparation-Methode für Einzelzellen-Methyl-Seq-Bibliothek mit höchstem Durchsatz an

Die im Wissenschaftsjournal Science veröffentlichte Studie zeigt,wie epigenetische Marker Subtypen von Zellen und regulierendeElemente identifizieren können, die die Zellvielfalt fördernAnn Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - Swift Biosciences, einführender Anbieter von innovativen Library-Prep-Lösungen für dasNext-Generation Sequencing (NGS), hat heute den Start einer neuenSequenzierung-Methode zur Einzelzellen-Methylierung auf Grundlageseiner Accel-NGS® Adaptase(TM)-Technologie (https://swiftbiosci.com/products/accel-ngs-methyl-seq-dna-library-kit/accel-ngs-adaptase-module/), einer wirksamen und stabilen NGS-Prep-Lösung fürBisulfit-Vollgenom-Sequenzierungen bei Einzelzellen-Verfahren,bekannt gegeben. Diese neue Methode ermöglicht die effiziente Analysevon unterschiedlichen methylierten Regionen über tausende von Zellenaus heterogenen Geweben hinweg und ist auch geeignet für andereAnwendungsgebiete, wie etwa die Klassifizierung von Zellen,Regulierung von Zellmechanismen in normalem Gewebe, epigenetischeVeränderungen in den jeweiligen Krankheitsstadien und evolutionäreKonservierung der epigenomischen Regulation.Methylierung ist ein stabiler Biomarker, der genutzt werden kann,um Zelltypen und die den regulierenden Bestandteilen zugrundeliegenden Zellfunktionen zu identifizieren. Wenn man dieEinzelzellen-Methylierung mit Einzelzellen-RNA-Expressionsstudienverbindet, kann diese Aufschluss über die regulierenden Bestandteilegeben und im Gegenzug können die einzigartigen Expressionsprofile voneinzelnen Zellen sowie die Unterschiede zwischen den Zellenkontrolliert werden. Außerdem haben jüngste klinische StudienMethylierungsmuster bei Krankheiten - wie etwa bei Krebs -aufgedeckt, mit deren Hilfe Tumorarten bestimmt, die Tumorlast inflüssigen Biopsien bewertet und das Fortschreiten der Erkrankung, diePrognose und das Ansprechen auf Medikamente in Zusammenhang gebrachtwerden kann.Diese Methode wurde vor kurzem in einem Artikel in Science unterdem Titel "Single Cell Methylomes Identify Neuronal Subtypes andRegulatory Elements in Mammalian Cortex(http://science.sciencemag.org/content/357/6351/600)"(Einzelzellen-Methylome identifizieren neuronale Sybtypen undregulierende Bestandteile im Kortex von Säugetieren) von Mitarbeiterndes Salk Institute an der University of California San Diego undSwift Biosciences beschrieben. Der Arbeitsablauf verbindet eine aufFluoreszenz-aktivierter Zellsortierung basierende Isolierung,Bisulfit-Konversion und das Accel-NGS Adaptase-Modul von Swift mitanderen kommerziell verfügbaren Komponenten. Die veröffentlichtenErgebnisse wiesen einen über zweimal so großen Anstieg bei denRead-Mapping-Raten im Vergleich zu anderen Methoden auf. Dadurchergab sich eine signifikante Verbesserung der im Verlauf derSequenzierung gewonnen Daten bei gleichzeitig geringerenGesamtkosten."Dies ist eine der vielen wissenschaftlichen Kooperationen, beidenen Technologien von Swift die Grenzen der Wissenschaft erweitern",sagte Timothy Harkins, Präsident und CEO von Swift Biosciences undCo-Autor des wissenschaftlichen Papers. "Wir sind sehr gespannt aufneue Einblicke in grundlegende Abläufe in den Zellen, und die tiefgreifenden, zukünftigen Auswirkungen, die es auf diePräzisionsmedizin haben wird.""Unsere patenrechtlich geschützte Adaptase-Technologie sorgt fürden Aufbau von hoch komplexen NGS-Bibliotheken aus einsträngiger DNAin geringer Konzentration", sagte Laurie Kurihara, PhD, LeitendeDirektorin für Forschung und Entwicklung und Co-Autorin deswissenschaftlichen Papers. "Unser Einzelzellen-Arbeitsablauf benötigtweniger Arbeitsschritte als andere Methoden und bietet einegebündelte Einzelzellen-Verarbeitung und bringt so fürAnwendungsgebiete mit hohem Durchsatz eine größere Produktivität mitsich."Das Accel-NGS Adaptase-Modul ist ab sofort kommerziell verfügbar.Pressekontakt:Darby WagnerLambertEdwards & Associates(616) 258-5779dwagner@lambert-edwards.comOriginal-Content von: Swift Biosciences, übermittelt durch news aktuell