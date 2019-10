"Sweet Children": "The Kelly Family" komponiert Song für den RTL-Spendenmarathon!

Köln (ots) - Ein eigens komponiertes Lied: Für die 24. Ausgabe derlängsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen haben "The KellyFamily" mit "Sweet Children" einen sehr persönlichen Songgeschrieben. "Wir fühlen uns geehrt den Kampagnensong zumRTL-Spendenmarathon beizusteuern. Die Kellys und derRTL-Spendenmarathon sind schon lange eng miteinander verbunden, undwir freuen uns sehr, in diesem Jahr auch musikalisch einen Beitragleisten zu können", so Patricia Kelly, die gemeinsam mit Jonas Myrinden Titel geschrieben hat.In den Vorjahren lieferten u.a. Xavier Naidoo, Sarah Connor,Helene Fischer, Montserrat Caballé oder Sasha den Kampagnensong fürden RTL-Spendenmarathon." ,Sweet Children' ist eine atemberaubend schöne Hymne. Dass dieKellys diese eigens für den RTL-Spendenmarathon geschrieben haben,bedeutet uns sehr viel. Der Song ist ein ganz besonders emotionalesHighlight", so Wolfram Kons, RTL-Charity-Chef und Moderator der24-Stunden-Charity-Sendung. "Wir werden das offizielle Endergebnisdes RTL-Spendenmarathon 2019 nach der letzten Sendung live auf derBühne der ausverkauften Lanxess-Arena gemeinsam mit der Kelly Familyverkünden - und da wird unser Lied dann sicher noch einmal ganzbesonders erklingen."Zudem ist "Sweet Children" in einer leicht variierten Versionunter dem Namen "Sweet Freedom" Teil des neuen "The KellyFamily"-Albums "25 Years Later", das am 25. Oktober 2019 erscheint(Published by Duva Songs/Songs of Universal, Inc. (BMI)/CopyrightControl).Weitere Infos:www.rtlspendenmarathon.dehttps://www.facebook.com/RTLWirHelfenKindern/https://www.instagram.com/rtlwirhelfenkindernhttps://www.sasha.dehttps://www.sasha.de/https://www.facebook.com/sashade/https://www.instagram.com/sasha.music/https://www.facebook.com/KellyFamilyOfficial/https://www.instagram.com/thekellyfamilyofficial/Der 24. RTL-Spendenmarathon am 21./22. November 2019 Mittlerweileein Stück Fernsehgeschichte: zum 24. Mal startet Wolfram Kons am 21.November 2019 live um 18.00 Uhr den RTL-Spendenmarathon. Die längsteCharity-Sendung im deutschen Fernsehen ist der jährliche Höhepunktund die wichtigste Spendenaktion von "RTL - Wir helfen Kindern". Füreinen Tag stellt RTL sein Programm um, damit über 24 Stunden für Notleidende Kinder gesammelt werden kann. Einmal pro Stunde wird liveaus dem Spendenstudio gesendet: Von dort ruft Wolfram Kons dieZuschauer auf zu helfen, begrüßt Prominente an den Spendentelefonenim Vodafone-Callcenter und befragt die Paten zu ihren bewegendenErfahrungen bei ihrem Besuchen in den Hilfsprojekten. ZusätzlicheHighlights in diesem Jahr: die Prominentenspecials von "Wer wirdMillionär?" am 21.11. und "Ninja Warriors Deutschland" am 22.11jeweils um 20.15 Uhr, RTL."RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 171 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschlandund der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahrgesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung,die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen,trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch dieerwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftunganfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfenKindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohneAbzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wirhelfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahrwird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für SozialeFragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrteDZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 171Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" fördertedamit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern inDeutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKOder online unter www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell