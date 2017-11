SweeGen und Ingredion machen Stevia-Süßungsmittel der nächsten Generation in Mexiko verfügbar

COFEPRIS erteilt Zulassung für den aus dem Steviablatt gewonnenenSüßstoff Reb MRancho Santa Margarita, Kalifornien und Westchester, Illinois(ots/PRNewswire) - Wie SweeGen, ein Unternehmen für natürlicheSüßungsmittel, und Ingredion Incorporated, ein weltweit führenderAnbieter von Mischungsbestandteil-Lösungen für diversifizierteBranchen heute bekanntgaben, hat die mexikanische Bundeskommissionzum Schutz vor Gesundheitsgefahren (COFEPRIS, eine dezentralisierteStelle des Gesundheitsministeriums) unter Leitung von Julio Sánchez yTepoz SweeGens Reb M, ein aus dem Steviablatt gewonnenesSüßungsmittel der nächsten Generation, für die Nutzung in allenNahrungs- und Genussmittelkategorien freigegeben, in denen dieVerwendung von Steviolglykosiden bereits zulässig ist.Der Zulassung ging eine Überprüfung der Zusammensetzung und desHerstellungsprozesses von SweeGens aus dem Blatt der Steviapflanzegewonnenem Süßungsmittel Reb M voraus. Die entsprechendeDokumentation war der Organisation Anfang des Jahres vorgelegtworden.Reb M bringt die klare und reine Süße des Steviablatts, schmeckteindeutig nach Zucker und hinterlässt keinen bitteren Nachgeschmack.Die Anwendungsbereiche sind vielfältig, Reb M kann z. B. inGetränke-, Molkerei- und Bäckereiprodukten eingesetzt werden, alsTafelsüße, für Konfekt und Naschereien und gleichermaßen fürnahrhafte Speisen und Getränke."Wir freuen uns, unser aus dem Steviablatt gewonnenes Non-GMOSüßmittel Reb M für die Lebensmittel- und Getränkehersteller inMexiko verfügbar machen zu können", sagt Katharina Pueller, DirectorNatural Sweetener Business bei SweeGen. "Die Verbrauchernachfragenach zuckerfreien und zuckerreduzierten Erzeugnissen steigt weltweitan, und unser Reb M Süßstoff aus Steviablättern bietet eine Lösung,die dazu beiträgt, Zucker einzusparen, ohne Geschmackseinbußenhinnehmen zu müssen".Ingredion ist SweeGens exklusiver Vertriebspartner in allenMärkten (mit Ausnahme der hauseigenen Kunden von SweeGen und derVolksrepublik China, wo Ingredion ein nicht-exklusiver Distributorist). Diese Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Unternehmen,gegenseitig von ihren Stärken zu profitieren und eine Vielzahl vonKunden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie weltweit zugewinnen. Ingredion hatte Reb M in Mexiko erstmalig im Rahmen desFood Technology Summit 2017 im September präsentiert."Ab jetzt können Getränke- und Lebensmittelhersteller in Mexikodie Zuckermengen durch unseren aus dem Steviablatt gewonnenenSüßstoff Reb M reduzieren", erklärt Oscar Gutierrez, Senior GlobalDirector Sweetness Innovation bei Ingredion. "Wir freuen uns, Reb Min Mexiko vermarkten zu können, und SweeGen und Ingredion werden diegemeinsamen Anstrengungen zur Erlangung von Zulassungen in anderenRegionen fortsetzen".INFORMATIONEN ZU SWEEGENSweeGen (OTC: SWEE) widmet sich der Entwicklung, Produktion undVermarktung von kalorienfreien Süßungsmitteln für die Lebensmittel-,Geschmacksstoff- und Getränkebranchen. SweeGens robusteProduktpipeline, das Portfolio an geistigen Eigentumsrechten, diededizierten Produktionskapazitäten und seine Forschung undEntwicklung bilden das Fundament für Innovationen und dieBereitstellung von hochwertigen Süßungsmitteln. Für weitereInformationen wenden Sie sich bitte an info@sweegen.com. Besuchen Sieauch die Website von SweeGen unter www.sweegen.com.INFORMATIONEN ZU INGREDIONIngredion Incorporated (NYSE: INGR) ist ein weltweit führenderAnbieter von Mischungsbestandteil-Lösungen für diversifizierteBranchen. Wir machen aus Getreide, Obst, Gemüse und anderenpflanzlichen Rohstoffen wertschöpfende Ingredienzien undBiomaterial-Lösungen für Wirtschaftszweige wie die Lebensmittel- undGetränkeindustrie, Papier- und Wellpappenindustrie, das Brauereiwesenund weitere Branchen. Wir betreuen Kunden in über 100 Ländern, und essind unsere Zutaten, die Cracker knusprig, Joghurts cremig,Naschereien süß, Papier fester und Energieriegel ballaststoffreichermachen. Weitere Informationen finden Sie auf ingredion.com(http://www.ingredion.com/).Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen,darunter Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Aussichten und dieErtragskraft von SweeGen, Inc., sowie weitere Aussagen, die auf denderzeitigen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen derGeschäftsführung basieren. Diese Aussagen unterliegen einer Vielzahlvon Risiken und Ungewissheiten, sind keine Garantien und unterliegeninhärent verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denzukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken undUnsicherheiten gehören ohne Einschränkung diejenigen, die in den vomUnternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichtenUnterlagen genannt werden. Die in dieser Pressemitteilungenthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt derVeröffentlichung gültig, und SweeGen lehnt jede Verpflichtung ab,zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um nach demDatum dieser Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder Umständeoder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu reflektieren.