Swatch tauscht Chef bei Glashütte Original aus

Berlin (ots) - CEO Thomas Meier verlässt den Uhrenherstellerüberraschend zum Juli: Nachfolger wird Swatch-Manager Roland vonKeithDer Swatch-Konzern tauscht die Führung bei demLuxusuhren-Hersteller Glashütte Original aus. Meier, seit 2016 Chefdes Traditionsunternehmens, wird überraschend abberufen. Dasbestätigte Glashütte dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' auf Anfrage.Nachfolger von Meier wird Roland von Keith, derzeit Vice Presidentbei dem Schweizer Uhrenproduzenten Breguet. Zuvor leitete er dasDeutschland-Geschäft der Swatch Group.Meier, der seit über 20 Jahren in verschiedenen Positionen beiSwatch arbeitet, wird dem Schweizer Konzern aber erhalten bleiben. Erkehrt, heißt es bei Glashütte offiziell, "auf eigenen Wunsch" alsMitglied der erweiterten Konzernleitung in die Schweiz zurück. Diegenauen Gründe für den Wechsel an der Spitze sind derzeit nochunklar.