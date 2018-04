Swatch startet stark ins neue Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltgrößten Uhrenhersteller Swatch kann weiterhin von einer starken Nachfrage profitieren.



"Jeder Monat ist ein Rekordmonat für uns", sagte Swatch-Chef Nick Hayek dem Fernsehsender CNBC am Dienstag. Swatch wachse in allen Märkten. Ein Vorteil sei auch dabei die jüngste Schwäche des Schweizer Franken.