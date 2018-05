Swatch setzt Wachstum auch 2018 fort – Aktionäre genehmigen alle Anträge

Biel (awp) - Der Uhrenhersteller Swatch ist weiterhin gut unterwegs. Das Unternehmen sei in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres so schnell wie Ende 2017 unterwegs gewesen, erklärte Konzernchef Nick Hayek am Donnerstag auf der Generalversammlung. Die Aktionäre genehmigten zudem alle Anträge des Verwaltungsrats.

Im Dezember sei der zweitbeste Monatsumsatz in der Geschichte der Gruppe erzielt worden, hatte Swatch früher erklärt.

