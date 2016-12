Swatch Group muss Dämpfer verkraften!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Swatch hat einen erheblichen Dämpfer in seiner Geschäftsentwicklung erlitten. Die Prognose wurde verfehlt. Der Umsatz ging im 1. Halbjahr um 11,4% auf 3,7 Mrd SFr zurück und entwickelte sich damit schlechter als die Schweizer Uhrenbranche insgesamt. Besonders in Hongkong, Frankreich und der Schweiz liefen die Geschäfte schlecht. Zudem gab es weniger Drittaufträge. Der Gewinn brach um 52% auf 263 Mio SFr ein. Die operative Marge sank von 18,2 auf 9,5%; selbst während der Finanzkrise war die Marge zweistellig.

Bei den Schweizer Uhrenexporten zeichnet sich keine Trendwende ab

Die schlechte Marge wird aber in Kauf genommen. Die Kapazitäten beim Personalbestand wurden nicht angepasst, um für einen möglichen Aufschwung gewappnet zu sein. Für das 2. Halbjahr rechnet CEO Hayek mit einer Aufholjagd. Es sollen Jahreszahlen „nä- her oder gleich zum Vorjahr“ erzielt werden. Sein Optimismus stützt sich auf die Wachstumsimpulse aus Festlandchina und Südostasien sowie auf die Olympiade in Rio. Wir sehen den Ausblick skeptisch.

Vor 4 Jahren war kein Olympia-Effekt zu beobachten. Bei den Schweizer Uhrenexporten zeichnet sich keine Trendwende ab, und auch der Franken hat sich nicht signifikant abgeschwächt. Die starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 81% und hohen liquiden Mitteln wird den Konzern die Minikrise überstehen lassen. Die Dividende dürfte nicht in Gefahr sein. Der Aktienkurs erreichte zwischenzeitlich ein Mehrjahrestief.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

