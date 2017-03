Swatch nach Gewinneinbruch 2016 wieder etwas optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group Inhaber-Aktien":

BIEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch blickt nach dem Gewinneinbruch 2016 wieder optimistischer in die Zukunft.



"2016 war nicht so gut für die Uhrenindustrie und für die Swatch Group", sagte Swatch-Chef Nick Hayek am Donnerstag am Firmensitz in Biel. "Aber die ersten zweieinhalb Monate 2017 zeigen besonders in Asien eine starke Nachfrage."

Der Gewinn der Swatch Group hatte sich im vergangenen Jahr auf 593 Millionen Franken (555 Mio Euro) mehr als halbiert, wie der weltgrößte Uhrenkonzern bereits im Februar berichtete. Der Umsatz sank um fast 11 Prozent auf 7,6 Milliarden Franken (7,1 Mrd Euro). Das ging unter anderem auf Terrorängste in Europa und dadurch ausbleibende Touristen vor allem aus China und Russland zurück./oe/DP/she