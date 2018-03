Swatch-Chef erwartet ein starkes Geschäftsjahr

Biel (awp/sda) - Swatch zeigt sich optimistisch für 2018. Die Verkäufe hätten in den ersten drei Monaten nochmals deutlich an Fahrt zugelegt, sagte Swatch-Chef Nick Hayek am Mittwoch an der Bilanzmedienkonferenz in Biel.

"Die Stimmung ist gut. Der Trend dürfte anhalten", sagte Hayek. Auch die Verkäufe von Uhren im unteren und mittleren Preissegment seien im Februar mit rund 17% in die Höhe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten