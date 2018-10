Swarovski Kristallwelten eröffnen weltweit einzigartige Wunderkammer von Yayoi Kusama - BILD

Permanente Installation der japanischen Künstlerin ab sofortin Wattens/Tirol zu bestaunenWattens/Tirol (ots) - Die Japanerin Yayoi Kusama gilt als eine dergefragtesten zeitgenössischen Künstlerinnen. Ihre großformatigenSoloshows in Mexico City, Rio, Seoul, Taiwan und in Chile zogen inden vergangenen Jahren über 5 Millionen Besucher an. Insbesondereihre "Infinity Mirror Rooms" sorgten international für Furore - dieBesuchszeiten ihrer Installationen mussten zeitweise sogar auf 30Sekunden limitiert werden. Abgesehen von Kusamas Galerie in Tokyo,öffnet in den Swarovski Kristallwelten nun die weltweit einzigepermanente Installation unter dem Titel "Chandelier of Grief". Dafürwurde eine neue Wunderkammer in Wattens/Tirol geschaffen.Yayoi Kusama zählt heute zu den bedeutendsten japanischenKünstlerinnen der Nachkriegszeit. Sie arbeitete zwischen 1958 und1972 vorwiegend in New York. Im Jahr 1977 kehrte Kusama zurück nachJapan, ließ sich freiwillig in eine Nervenheilanstalt einweisen, inder sie bis heute lebt. Jeden Tag geht die renommierte Künstlerinfrühmorgens von dort in ihr gegenüberliegendes Atelier, um sich ihrerKunst zu widmen. In einer ihrer äußerst seltenen Interviews bekanntesie, dass nur dieser Rhythmus ihr erlaube, Kunstwerke zu schaffen -das habe ihr Leben gerettet.Zwtl.: Globaler Hype um KusamaBekannt wurde Kusama durch ihre Markenzeichen, die Polka Dots -farbige Punkte, die sie auf Leinwände, Skulpturen und Menschen malt.Eine regelrechte internationale Hysterie löste Kusama mit ihrer Serie"Infinity Mirror Rooms" aus, ein Spiegelraumformat, dasvariantenreich arrangiert und kontinuierlich weiterentwickelt wurde.Das Broad Museum in Los Angeles verkaufte kürzlich 90.000 Tickets annur einem Nachmittag, die David Zwirner Gallery in New Yorkbeschränkte die Besucherzeit der Kusama-Installation auf 45 Sekunden,rund um das Hirschhorn Museum in Washington DC bildeten sichzweistündige Warteschlangen - die Verweildauer für das internationaleKunstpublikum wurde daraufhin auf 30 Sekunden limitiert. Rund um dieKusama-Kunst setzte zudem ein regelrechter Selfie-Trend ein -tausende Besucher fotografieren sich selbst in Kusamas Wunderweltenund teilen diese Momente vorzugsweise unter den Hashtags #YayoiKusamaund #InfiniteKusama. Die Künstlerin begrüßt diese medialenInteraktionen ausdrücklich und betrachtet sie als grenzenloseErweiterung im digitalen Äther.Zwtl.: Spektakulärste Spiegelinstallation als permanenteAusstellungMit der aktuellen Eröffnung der nunmehr 17. Wunderkammer in einemAnbau westseitig an den ikonischen "Riesen" präsentiert sich in denSwarovski Kristallwelten ab sofort die einzige permanent zugänglicheKusama-Installation weltweit - abseits ihrer im Jahr 2017 eröffnetenGalerie in Tokyo. Unter dem Titel "Chandelier of Grief" zeigt Kusamain Wattens eine ihrer spektakulärsten Spiegelinstallationen.Zentrales Element ist ein rotierender Swarovski Kristall-Luster, dersich effektvoll in einem rundum verspiegelten Raum inszeniert. "Wennwir mit dem Besuch der Swarovski Kristallwelten eine ?Verzauberungauf Zeit? versprechen, dann nähern wir uns diesem Anspruch mit dieserneuen Wunderkammer auf eine ganz besondere Art und Weise an", zeigtsich Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism ServicesGmbH, erfreut. Carla Rumler, Cultural Director Swarovski,

ergänzt : "Die neue Wunderkammer mit Kusama?s Infinity Room?Chandelier of Grief? lädt zum Innehalten ein und erzeugtgleichzeitig die Illusion sich in einem endlosen Raum zu befinden.Diese sinnliche und räumliche Erfahrung ist von fast transzendentalerWirkung. Umso mehr freut es mich, dass unsere Besucher diesesErlebnis ohne zeitliches Limit genießen können."