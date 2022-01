Svenska Rikslagen: Neue politische Partei in Schweden

Stockholm (ots/PRNewswire) -Pressekonferenz am 22. Januar 2022Die Partei Svenska Rikslagen wurde in Schweden registriert. Die Partei konzentriert sich darauf, bei den Wahlen im September 2022 in das schwedische Parlament gewählt zu werden.Unser HintergrundSvenska Rikslagen wurde als Folge der Reaktion der schwedischen Regierung auf die Covid-Pandemie geschaffen.Unsere AgendaAuf der Grundlage der UN-Menschenrechtskonvention und mit Unterstützung der schwedischen Gesetze wird Svenska Rikslagen auf individueller Ebene zusammen mit Anwälten und Wissenschaftlern die Handlungen gewählter Politiker bewerten und ggf. Verantwortung einfordern.Svenska Rikslagen wird das Folgende kritisch hinterfragen und bewerten:- Die juristische Legitimität eines Impfstoffpasses- Die Verantwortlichkeiten für Impfprogramme für Kinder und Jugendliche- Die systematische Diskriminierung nicht geimpfter Bürger- Auswirkungen und Nutzen der Impfstoffe im Vergleich zu den unerwünschten Wirkungen- Die wirtschaftlichen Auswirkungen der LockdownsUnsere Wähler – gemeinsam sind wir starkSvenska Rikslagen unterscheidet nicht zwischen ethnischer Herkunft, Mann oder Frau, geimpft oder nicht geimpft. Svenska Rikslagen ist eine politisch ungebundene Partei, die sich für alle schwedischen Bürger einsetzt, die nach Wahrheit und Gerechtigkeit suchen.Mit der Partei Svenska Rikslagen erhalten Bürger und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten einen gemeinsamen Anlaufpunkt, um sich zu vereinen und auszusprechen. Es geht nicht mehr um die öffentliche Gesundheit oder die Einteilung der Menschen in Gruppen geimpfter und ungeimpfter Personen. Es geht darum, die Menschen zu vereinen und für unsere Menschenrechte einzutreten.Einladung zur PressekonferenzTeilnahme: Mitglieder des Präsidiums, Vertreter der Partei, Journalisten usw.Ort: Stockholm, Schweden. Genaue Adresse wird auf unserer Website vorgestellt.Datum: Samstag 22 Januar 2022 um 10.00 UhrVorsitzender der Partei Svenska Rikslagenmartinzetterstedt@hotmail.comval@svenskarikslagen.sewww.svenskarikslagen.seKontakt:Martin Zetterstedt+46 709769977martinzetterstedt@hotmail.comval@svenskarikslagen.sewww.svenskarikslagen.seLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1726814/Svenska_Rikslagen_Logo.jpgOriginal-Content von: Svenska Rikslagen, übermittelt durch news aktuell