Svenska Kullagerfabriken Skf: Kaum zu glauben!

Skf weist am 20.10.2021, 09:36 Uhr einen Kurs von 217.9 SEK an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Skf auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Skf in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Skf haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Skf bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Skf-Aktie ein Durchschnitt von 226,49 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 218,9 SEK (-3,35 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (213,95 SEK) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,31 Prozent Abweichung). Die Skf-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Skf erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Skf auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Skf in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Skf hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.