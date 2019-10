Sven Thieme: Altersarmut verhindern - jetzt!

Coswig (ots) - Der Finanzprofi Sven Thieme gilt als einer derrenommiertesten Experten zum Thema Altersvorsorge in Deutschland. AlsGeschäftsführer der Competent Investment Management GmbH aus Coswigstellt er mit seinem Team Mandanten relevante Informationen zuKapital- und Sachanlagen im Rahmen der privaten Altersvorsorge zurVerfügung. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Wertpapiere,Versicherungen, Geldanlagen, Edelmetalle sowie andere Sachwerte. Inder Finanzkolumne kommentiert Sven Thieme die aktuellstenBranchentrends.Die Angst vor Altersarmut ist in der Mitte der Gesellschaftangekommen. Mehr als jeder zweite Deutsche leidet unter derBefürchtung, im Ruhestand den Lebensstandard nicht halten zu können.Die Hoffnung von der gesetzlichen Rente einen wohlverdientenLebensabend in Würde verbringen zu können, haben große Teile derBevölkerung bereits aufgegeben. Zu Recht will man meinen, denn denmeisten Bürgern ist klar, dass sie bei einem niedrigen Rentenniveauvon unter 50 Prozent des Nettoeinkommens, Abstriche im Alter machenmüssen.Umso wichtiger ist das Thema private Altersvorsorge. Doch vielenfällt es schwer eine geeignete Strategie für dieses Problem zuentwickeln. Und die Politik ist wenig hilfreich: JahrelangeNiedrigzinsen und eine mangelhafte praktische Umsetzung von staatlichgeförderten Produkten, wie der Riester- und Rürup-Rente, lassen vieleAnleger zu Recht verzweifeln.Wenig erstaunlich ist unter diesen Bedingungen der Boom amAktienmarkt und bei Sachwertinvestments, wie Edelmetallen,Photovoltaik und an den weltweiten Immobilienmärkten. Es ist vorallem der Mangel an ehemals beliebten Kapitalanlagen, die in derVergangenheit wenigstens einen inflationsausgleich plus eine kleineRendite geboten haben, der Anleger dazu zwingt sich mit neuenAsset-Klassen auseinanderzusetzen.Langfristig orientiere Anleger profitieren von Aktien undSachwertenLangfristig muss die Entwicklung in neue Asset-Klassen für Sparerallerdings keine schlechte Nachricht sein. Investitionen in Aktienund Sachwerte gelten aufgrund wechselnder Marktbedingungen zwar alsetwas schwankender in der Wertentwicklung - Fachleute sprechenhierbei von Volatilität - weisen aber langfristig eine besserePerformance auf als die Verzinsung von ehemals beliebten Lebens- undRentenversicherungen.Beispielweise stieg der weltweit bekannteste Index, der MSCI 500,welcher die 500 größten Unternehmen der Welt in einem Indexzusammenfasst, in den letzten 10 Jahren um mehr als 94 Prozent. Seitder Messung des Index gab es zwar diverse Wertschwankungen, doch diedurchschnittliche Wertsteigerung betrug langfristig immer mehr alsfünf Prozent pro Jahr. Innerhalb der letzten 50 Jahre stieg der Indexvon 100 auf mehr als 2.000 Punkte.Eine ähnliche langfristige Entwicklung haben auch dieImmobilienmärkte hinter sich. Neben einer möglichen Wertentwicklungprofitieren Investoren zudem von einer jährlichen Mietrendite. Werbereits in Berufsjahren eine Immobilie erwirbt, ist bei entsprechendeffektiver Finanzierung zudem im Rentenalter schuldenfrei und sichertsich ein mietfreies Wohnen im Alter. Edelmetalle wie Gold und Silbereignen sich hingegen vor allem als Inflationsschutz und sollten nureinen kleinen Teil des Gesamtportfolios ausmachen.Wer sich vor Altersarmut schützen möchte, sollte sich vor allemdarüber im Klaren sein, dass es wichtig ist, frühzeitig eine guteStrategie zu entwickeln, um die gewünschten Ziele auch erreichen zukönnen. Selbst kleine monatliche Sparbeträge können sich beilangfristiger Planung zu hohen Beträgen summieren.Und ganz wichtig: Anleger sollten bei der Planung derAltersvorsorge unbedingt Sorgfalt walten lassen und sichprofessionelle Hilfe suchen, um eine qualitative Produktauswahltreffen zu können, die zu den persönlichen Lebensumständen undZukunftsplänen passt. Die Spezialisten der Competent Investment GmbHraten ihren Mandanten nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme,grundsätzlich zu einer Diversifikation des Portfolios, einer Streuungüber mehrere Asset-Klassen. Ein seriöses Informationsgesprächbeinhaltet abschließend auch eine individuelle Auswahl passenderProdukte, zugeschnitten auf die Lebenssituation des jeweiligenMandanten.Pressekontakt:Competent Investment Management GmbHThomas HerrmannDresdner Straße 9201640 Coswig+49 (3523) 53160+49 (321) 21451174info@competent-investment-management.dehttps://www.competent-investment-management.deOriginal-Content von: Competent Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell