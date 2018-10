Potsdam (ots) -Am 19.10.18 tagte die Enquetekommission des Landtages Brandenburgin der Nähe des Schiffshebewerkes Niederfinow. Über die Sitzunghinaus wurde das neue, noch im Bau befindliche Schiffshebewerkbesichtigt. Ähnlich wie beim BER hat sich auch hier einFertigstellungsverzug von sechs Jahren ergeben.Sven Schröder, Mitglied der Kommission kritisiert: "In Brandenburggelingt offenbar kein einziges Bauvorhaben, das größer als einEinfamilienhaus ist. Das liegt wohl daran, dass die öffentliche Handunfähig ist, die richtigen Fachleute zu beschäftigen."Darüber hinaus bemängelt Schröder, dass es sich bei dem Bauwerk umeine Betonkonstruktion handelt, die vermutlich keine 30 Jahre ohneReparaturen überstehen wird. Zum Vergleich: Das daneben stehende alteSchiffshebewerk, aus einer Stahlkonstruktion bestehend, wurde 1934fertiggestellt. Nach nur 7 Jahren Bauzeit. Es ist noch heute stabilund erfüllt seinen Zweck.In der Kommissionsrunde selbst ging es um den automatisierten(autonomen) Busverkehr in Brandenburg. Eine Reihe von Fachleuten ausForschung, Technik und Verwaltung hielten Vorträge. Später konntenFragen an die Vortragenden gerichtet werden.Sven Schröder: "Es beweist sich mal wieder, dass nichts so heißgegessen, wie gekocht wird. Der Referent der TU Berlin verdeutlichte,dass das autonome Fahren noch in ziemlicher Ferne liege. Erstensbenötige man dazu ein geschlossenes, überall zuverlässigesMobilfunknetz, zweitens sehr ebene Fahrbahndecken und zum Drittenvirtuelle Schienen, sprich Fahrbahnmarker, an denen sich so einFahrzeug ausrichten kann."Sinn und Zweck des automatisierten ÖPNV soll die Abdeckung dersogenannten letzten Meile sein. Und Querverbindungen zwischenDörfern, die heute nicht von Bussen angefahren werden. Durch dieEinsparung der Kosten für Fahrpersonal könne man sich einen solchenVerkehr gut vorstellen, so der Chef der BarnimerVerkehrsgesellschaft.Derzeit überwiegen allerdings, aus Sicht Sven Schröders, noch dieNachteile: Die bisherigen Fahrzeuge können nicht schneller als 20km/h fahren. Und die technischen, digitalen Voraussetzungen sind inBrandenburg nicht gegeben. Sven Schröder dazu: "Im Grunde eine guteIdee. Wir leben im 21. Jahrhundert. Neuerungen haben schon immer zurgesellschaftlichen Entwicklung beigetragen. Wir können uns dem nichtverschließen. Davon ernsthaft reden kann man aber erst, wenn dieVoraussetzungen vorhanden sind. Zurzeit sieht es nicht so aus, als obsich Brandenburg den Anforderungen der Zukunft stellen kann."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell