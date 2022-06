Sven Lang: Wie die Lang Consulting in Freiburg den Onlinehandel auf den Kopf stellt

Freiburg im Breisgau (ots) -Sven Lang ist der Geschäftsführer der Lang Consulting in Freiburg. Der E-Commerce-Experte hilft gestandenen Onlinehändlern dabei, ihren Shop zu skalieren und ihn damit nachhaltig konkurrenz- und zukunftsfähig zu machen. Wie sein Konzept aussieht und welche Resultate er seinen Kunden liefert, erfahren Sie in diesem Artikel.Onlineshops gewinnen seit vielen Jahren zunehmend an Präsenz - der klassische Verkauf von Produkten scheint sich der Übermacht des E-Commerce auf lange Sicht beugen zu müssen. Diese Entwicklung ruft viele Menschen auf den Plan, die sich mithilfe eines eigenen Onlineshops ebenfalls finanzielle Freiheit sichern wollen, weiß das Team der Lang Consulting aus Freiburg. Während sie dieses Projekt zu Beginn zielstrebig in Angriff nehmen, wird ihr Vorhaben meist schnell von verschiedenen Hindernissen und Schwierigkeiten auf die Probe gestellt: Umsätze sowie die Gewinnung von Neukunden bleiben aus und ihr Wachstum stagniert. "Unerfahrene Shopbetreiber sehen sich angesichts solcher Probleme mit einer scheinbar unlösbaren Aufgabe konfrontiert. Statt sich um eine Lösung zu bemühen, akzeptieren sie viel zu oft ihre missliche Lage", warnt Sven Lang von der Lang Consulting in Freiburg."Probleme zu akzeptieren, statt sie zu lösen, birgt große Gefahren: Im E-Commerce ist stetiges Wachstum notwendig, um langfristig konkurrenzfähig bleiben zu können. Aus diesem Grund greife ich meinen Kunden aktiv unter die Arme, bringe ihnen alle Grundlagen bei und optimiere ihren Onlineshop", erklärt der E-Commerce-Experte. Als Gründer der Lang Consulting in Freiburg bietet Sven Lang gestandenen Onlinehändlern nachhaltige Konzepte, mit deren Hilfe sie ihre Umsätze messbar steigern. Zusätzlich übernehmen Sie die Umsetzung aller vorgeschlagenen Konzepte. Dank seiner langjährigen Erfahrung konnte er bereits über 600 Kunden dabei helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.So führt die Lang Consulting in Freiburg Onlinehändler zum ErfolgIm ersten Schritt nimmt das Team der Lang Consulting in Freiburg den Shop der Onlinehändler unter die Lupe, um das Optimierungspotenzial aufzudecken. Zudem findet anfangs ein ausführliches Strategiegespräch statt, bei dem die Wünsche und Ziele jedes Kunden zu einem zielorientierten Konzept ausgearbeitet werden. Ergänzend hierzu vermittelt Sven Lang seinen Kunden das notwendige Grundlagenwissen, um im E-Commerce erfolgreich sein zu können."Damit legen wir jedoch lediglich den Grundstein für unser weiteres Vorgehen", erklärt Sven Lang. Nachdem das Grundgerüst steht, kümmern sich die Experten der Lang Consulting in Freiburg um zielführende Marketing-Maßnahmen und maximieren damit die Reichweite der Shops. Zudem setzen sie automatisierte Prozesse um und sorgen für die bestmögliche User-Experience, um die Umsätze der Onlinehändler nachhaltig zu steigern.Messbare Resultate: Das können die Kunden erwartenWie die Experten der Lang Consulting in Freiburg wissen, ist durchgehendes Wachstum das Schlüsselelement im E-Commerce. Für Sven Lang ist es daher eine Herzensangelegenheit, den Onlinehändlern die Grundlagen, aber auch tiefgreifendes Marketingwissen an die Hand zu geben. Hierzu zählen unter anderem Verkaufs-psychologische, technische sowie strategische Aspekte, mit welchen der den Onlinehändlern zu dauerhaftem Erfolg verhilft. So gelang es ihm bei mehr als 60 Prozent seiner Kunden, ihnen einen stabilen Monatsumsatz von mindestens 35.000 Euro zu sichern. Ferner erreichen die Shopbetreiber unter der Anleitung der Lang Consulting in Freiburg bis zu zwölfmal mehr potenzielle Kunden und steigern ihre Umsätze durchschnittlich um 40 Prozent.Auch Sie möchten die Chancen des E-Commerce nutzen und einen erfolgreichen Onlineshop betreiben? Dann melden Sie sich bei der Lang Consulting in Freiburg (https://langconsulting.de/) und vereinbaren Sie einen Termin zur kostenfreien Shopanalyse!Pressekontakt:Sven Langhttps://langconsulting.de/Telefon: +49 0761 21723521E-Mail: kontakt@langconsulting.deOriginal-Content von: Sven Lang, übermittelt durch news aktuell