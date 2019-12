Sven Becker im Amt bestätigt / Trianel-Gremien verlängern Vertrag bis 2025 (FOTO)

Aachen (ots) - Sven Becker wurde in der der 96. Gesellschafterversammlung derTrianel GmbH am 17.12.2019 in seinem Amt als Sprecher der Geschäftsführung derStadtwerke-Kooperation bestätigt. Die 57 Gesellschafter folgten der Empfehlungdes Aufsichtsrats und haben seinen Vertrag bis zum 31.12.2025 verlängert. Der51-jährige Volkswirt ist seit 2005 im Unternehmen als Geschäftsführer bestellt.Nach einer starken Wachstumsphase bis 2015 hat er in den letzten drei Jahrengemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Dr. Oliver Runte wichtige Impulse fürdie Konsolidierung, Restrukturierung und Weiterentwicklung derStadtwerke-Kooperation gesetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: dasUnternehmen wartete zuletzt mit guten Ergebnissen auf."Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Sven Becker. Nach dererfolgreichen Aufbauphase hat er in den vergangenen Jahren wichtige Weichen fürdie Neuausrichtung von Trianel gestellt. Für die Weiterentwicklung desUnternehmens wünschen wir ihm auch in Zukunft eine glückliche Hand", erklärtDietmar Spohn, Aufsichtsratsvorsitzender der Trianel GmbH und Sprecher derGeschäftsführung der Stadtwerke Bochum. "Wir setzen mit Sven Becker und OliverRunte auf Kontinuität. Beide stehen für ein breites Spektrum ausenergiewirtschaftlichem Know-how sowie IT-Kompetenz und Innovationskraft. Zielist es, Trianel als Partner für Stadtwerke und Lösungsanbieter für dieanstehenden Transformationen der Branche weiterzuentwickeln und gemeinsam dieHerausforderungen der Dekarbonisierung und Digitalisierung anzugehen". In denvergangenen fünfzehn Jahren habe Sven Becker immer wieder Akzente für Trianelund die Stadtwerke-Landschaft auch durch sein vielfältiges Gremienengagementgesetzt. Er habe maßgeblich das Projektentwicklungsgeschäft aufgebaut, früh dieChancen der Direktvermarktung erkannt und immer wieder neue Impulse gesetzt, soDietmar Spohn.Sven Becker verantwortet bei Trianel die Bereiche Projektentwicklung Off- undOnshore, Beteiligungen, Finanzen & Rechnungswesen, Unternehmenscontrolling,Recht, Personal & Organisation, Vertrieb & Marketing sowie dieUnternehmenskommunikation und die Energiepolitik.Pressekontakt:Dr. Nadja Thomas, PressesprecherinFon +49 241 413 20-466 Mobil +49 160 96 37 04 56E-Mail n.thomas@trianel.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67884/4471653OTS: Trianel GmbHOriginal-Content von: Trianel GmbH, übermittelt durch news aktuell