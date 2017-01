Svea Ekonomi AB - Neuestes im Mitglied im Deutschen Factoring-Verband

Berlin (ots) - Der Deutsche Factoring-Verband freut sich über dieneueste Mitgliedschaft im Deutschen Factoring-Verband, der SveaEkonomi AB, Solna. Die aus Schweden stammende Svea betreibt seit 2010Factoringgeschäft in Deutschland und bietet in weiteren neuneuropäischen Ländern das Full Service Factoring im True SaleVerfahren an. Zu den Kunden zählen hauptsächlich mittelständischeUnternehmen, aber auch Startups. Das Hauptleistungsmerkmal ist dasselektive Factoring. Damit entscheidet der Unternehmer, welcheForderungen er anbieten möchte und steuert so gezielt den nötigenLiquiditätsbedarf. Die Dienstleistung wird grenzüberschreitend undmit einer All-in-One Pauschalgebühr zur Verfügung gestellt."Wir freuen uns, dass der Verband auch in 2017 weiter wächst, auchim europäischen Bereich. Der Verband festigt damit seine Positionweiter national und international", sagt Joachim Secker, Sprecher desVorstandes.Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 36 führendeFactoringinstitute mit einem Marktanteil von über 98 Prozent desverbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächstaußer in den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seinerMitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 43. Jahrdes Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur Svea Ekonomi ABfinden Sie unter: www.factoring.de und www.svea.com.Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. jur. Alexander M. Moseschus, VerbandsgeschäftsführerBehrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.deOriginal-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuell