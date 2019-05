Suzi Quatro: Beim Deutsch-Lernen gescheitert

Baierbrunn (ots) - Rockmusikerin Suzi Quatro ("Stumblin' In","She's In Love With You") spricht mit ihrem deutschen Mann auch nachmehr als 25 Jahren Ehe immer noch ausschließlich Englisch. "Ich habeversucht, Deutsch zu lernen, aber ich war wohl schon zu alt", sagtedie 68-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Außerdemspreche ihr Ehemann sehr gut Englisch. "Das ist praktisch: Wirstreiten uns nur so lange, bis er behauptet, die Ursache liege in derSprachbarriere. Damit ist alles gesagt."Die Musikerin ist seit 1993 mit ihrem Tour-Promoter Rainer Haasverheiratet. Beide leben an unterschiedlichen Orten: Suzi Quatro inEngland, ihr Mann in Hamburg. Für die Sängerin eine gute Lösung: "DasHin-und-Her-Wechseln hält uns frisch."Im aktuellen "Senioren Ratgeber" schildert Suzi Quatro außerdem,warum sie in ihrem Haus einen "Ego-Raum" hat, wie sie sich für dieBühne fit hält und warum ihrer Meinung nach jeder hin und wiederschreien sollte.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 5/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell