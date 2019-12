Suzhou Keda: Hoch bewertet?

Der Kurs der Aktie Suzhou Keda steht am 05.12.2019, 08:42 Uhr an der heimatlichen Börse Shanghai bei 10.46 CNH. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Suzhou Keda auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30,83 liegt Suzhou Keda auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Suzhou Keda wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Suzhou Keda auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Suzhou Keda-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,08 CNH mit dem aktuellen Kurs (10,23 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -27,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (11,06 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,5 Prozent), somit erhält die Suzhou Keda-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.