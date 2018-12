Suzhou Good-Ark Electronics: Das ist ein Hammer

Suzhou Good-Ark Electronics weist zum 07.12.2018 einen Kurs von 5,17 CNH an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt.

Die Aussichten für Suzhou Good-Ark Electronics haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Suzhou Good-Ark Electronics von 5,17 CNH ist mit -17,81 Prozent Entfernung vom GD200 (6,29 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,86 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,38 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Suzhou Good-Ark Electronics-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Suzhou Good-Ark Electronics in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Suzhou Good-Ark Electronics haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Suzhou Good-Ark Electronics bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Suzhou Good-Ark Electronics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -47,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Semiconductors"-Branche sind im Durchschnitt um -8,71 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -39,08 Prozent im Branchenvergleich für Suzhou Good-Ark Electronics bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,11 Prozent im letzten Jahr. Suzhou Good-Ark Electronics lag 27,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.