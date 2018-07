Suzhou Gold Mantis Construction Decoration: Aktienanalyse vom 21.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Suzhou Gold Mantis Construction Decoration unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauwesen". Die Suzhou Gold Mantis Construction Decoration-Aktie notierte am 20.07.2018 mit 10,25 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Suzhou Gold Mantis Construction Decoration nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Suzhou Gold Mantis Construction Decoration für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Suzhou Gold Mantis Construction Decoration für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Suzhou Gold Mantis Construction Decoration insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Suzhou Gold Mantis Construction Decoration. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Suzhou Gold Mantis Construction Decoration daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Suzhou Gold Mantis Construction Decoration von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Suzhou Gold Mantis Construction Decoration aktuell 1,46. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Commercial Services". Suzhou Gold Mantis Construction Decoration bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.