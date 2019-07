Suzhou Boamax: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Für die Aktie Suzhou Boamax aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 21.07.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 6.01 CNY geführt.

Unser Analystenteam hat Suzhou Boamax auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Suzhou Boamax konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Suzhou Boamax auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Suzhou Boamax damit 32,29 Prozent über dem Durchschnitt (-25.73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -26.37 Prozent. Suzhou Boamax liegt aktuell 32,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Suzhou Boamax gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,39 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 72,58 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".