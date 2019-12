Suvoda sichert Investition in Höhe von 40 Millionen Dollar von LLR Partners

Conshohocken, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Wachstumskapital soll derErweiterung von Suvodas Software für klinische Forschung und DienstleistungendienenSuvoda LLC, ein SaaS-Anbieter von Software für klinische Forschungsunterfangen,meldete, eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 40 Millionen Dollar von LLRPartners erhalten zu haben, eine Privatkapitalgesellschaft mit Sitz inPhiladelphia. Als erste institutionelle Investition in Suvoda werden dieFinanzmittel als Unterstützung für das weitere Wachstum sowie für dieErweiterung der Produktpalette des Unternehmens Verwendung finden.Suvoda bietet eine leistungsstarke SaaS-Lösung, die pharmazeutischen undbiotechnologischen Unternehmen dabei zur Seite steht, komplexe Studiendesigns zuunterstützen sowie eine Optimierung der Lieferkette in sämtlichen Phasen desKontinuums klinischer Studien zu fördern, angefangen bei kleinerenprüfarztinitiierten Forschungsaufträgen (investigator-sponsored trials) bis hinzu umfangreichen Phase-III-Studien. In nur sechs Jahren konnte Suvoda einorganisches Wachstum verbuchen, wodurch die Firma sich von einem aus nur sechsPersonen bestehenden Startup zu einem internationalen Unternehmen mit 386Mitarbeitern in vier Niederlassungen in den USA und Europa entwickelte, dieKunden und Endnutzer in 62 Ländern bedienen."Im Laufe der Jahre durfte ich LLR als intelligenten, hilfreichen Investor mitbedeutenden Erfahrungswerten in den Bereichen Gesundheitswesen und Technologiekennenlernen", erklärte Jagath Wanninayake, Vorsitzender und CEO von Suvoda."Ich bin hocherfreut darüber, einen seiner Gründungspartner, Howard Ross, inunserem Vorstand begrüßen zu dürfen und von dem Erfahrungsschatz und Ressourcendes Unternehmens profitieren zu können, während wir unser rapides Wachstumfortsetzen.""Wir sind zutiefst beeindruckt von Jagaths Vision und dem Managementteam, das erund seine Mitgründer errichtet haben", fügte Howard Ross, ein Partner von LLRPartners, hinzu. "Wir freuen uns, uns sowohl als Investor als auch alsGeschäftspartner in Philadelphias Business-Community mit Suvodazusammenzuschließen und teilen das Bestreben des Unternehmens, klinische Studiendurch die Macht der Technologie einen Wandel durchlaufen zu lassen."Informationen zu Suvoda LLCSuvoda ist ein innovatives SaaS-Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf derTransformation klinischer Studien durch die Macht der Technologie liegt. SuvodasInteractive Response Technology (IRT)-System löst komplexePatientenrandomisierungen und nimmt sich den Herausforderungen an, die mit derVersorgungskette klinischer Studien einhergehen, sodass Kunden sich unbesorgtauf ihre Patienten konzentrieren können. Suvoda IRT verhilft klinischen Studiendurch die Bereitstellung einer großen Vielfalt an konfigurierbaren undanpassbaren Charakteristiken, leistungsfähigen Reporting-Funktionen sowiefortschrittlicher Funktionalität zur Unterstützung komplexer und innovativerStudiendesigns zum Erfolg. Suvoda, mit Hauptsitz in Conshohocken, PA, verfügtüber Niederlassungen und Mitarbeiter rund um den Globus und bietetbiopharmazeutischen Unternehmen sowie klinischen Forschungsinstitutionensämtlicher Größenordnungen herausragende Kunden- und Beratungsdienste. ErfahrenSie mehr unter www.suvoda.com.Informationen zu LLR PartnersLLR Partners ist eine mittelständische Privatkapitalgesellschaft, die das Zielverfolgt, durch die Erweiterung ihrer Portfolio-Unternehmen langfristige Wertezu schaffen. LLR tätigt Investitionen in verschiedene Industriebereiche mitSchwerpunkt auf Gesundheitswesen, Technologie sowie Dienstleistungsunternehmen.LLR, gegründet 1999, verfügt über mehr als 3,5 Milliarden Dollar in fünf Fondsund gilt als flexiber Kapitalgeber für Wachstum, Rekapitalisierung und Buyouts.Weitere Informationen zu LLR sowie Details zur Skalierung vonWachstumsunternehmen finden Sie unter www.llrpartners.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039295/Suvoda_Logo.jpgPressekontakt:Danielle Chmelewski484-947-4758dchmelewski@suvoda.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139350/4459364OTS: Suvoda LLCOriginal-Content von: Suvoda LLC, übermittelt durch news aktuell