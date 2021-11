Sustainable Finance: KPC erweitert Dienstleitungsspektrum um Verifizierung grüner Anleihen

Wien (ots) -Die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) ist der Climate Bonds Initiative (CBI) beigetreten und dort ab sofort als Verifizierer von Grünen Anleihen gelistet.Als erster Verifizierer mit Sitz in Österreich unterstützt die Kommunalkredit Public Consulting (KPC) Emittenten wie Banken oder Unternehmen, die Anleihen auf den Markt bringen, und überprüft deren Beitrag zum Klimaschutz.Dabei wird in Projekte investiert, die den CBI-Standards entsprechen, wie etwa in Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienzmaßnahmen oder nachhaltiger Verkehr. Der CBI-Standard ist ein Label für grüne Anleihen - ähnlich dem Fair Trade Label - und derzeit der weltweit wichtigste Standard in diesem Bereich.Die KPC verifiziert für die Emittenten die Einhaltung der von der CBI geforderten Prüfkriterien für nachhaltige Investments. Dies ist Voraussetzung, um einen von der CBI zertifizierten Bond auflegen zu können. Das Ergebnis ist eine grüne Anleihe, zertifiziert nach einem global anerkannten und glaubwürdigen Standard, der die Nachhaltigkeit der aus der Anleihe finanzierten Projekte bestätigt.Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Geschäftsmodell und in der DNA der KPC fest verankert. Als Beratungsdienstleister ist die KPC für namhafte nationale und internationale Organisationen und Finanzinstitutionen erfolgreich tätig. Das Spektrum umfasst neben technisch-wirtschaftlichen Beratungsleistungen, der Erstellung von (Markt-)Studien, der Umsetzung von Evaluierungsprojekten und der Entwicklung von nachhaltigen Kreditlinien, auch Capacity Development und Policy Advice. Im internationalen Consulting hat sich die KPC besonders auf Beratungsleistungen in den Bereichen Energie, Klimaschutz und nachhaltige Finanzierung fokussiert.Grüne Anleihen erfreuen sich weltweit starken Wachstums. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres sind diese Finanzierungen um 165 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Auch die EU bekennt sich zu diesem Instrument und hat Grüne Finanzierungen als wichtigen Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele eingestuft.Informationen zur Tätigkeit der KPC finden Sie auf der Website zur KPC-Website (https://www.kpc-consulting.at/eng.html)Pressekontakt:Selma HercoSenior Communications ManagerKommunalkredit Public Consulting GmbH+43 664 / 80 31 6 31 209 | s.herco@kommunalkredit.atOriginal-Content von: Kommunalkredit Public Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell