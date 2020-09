Sustainable-Finance-Experte Dr. Axel Hesse bei zeb

Münster (ots) - Dr. Axel Hesse (49), einer der führenden deutschen Experten für Sustainable Finance und Investments, ist zu zeb gewechselt. Wie die Strategie- und Managementberatung für die europäische Finanzdienstleistungsbranche jetzt mitteilte, stärkt Hesse seit Mitte September vom Frankfurter Office aus das Themensegment nachhaltige Finanzierung und wird damit das umfassende Beratungsangebot von zeb in diesem zentralen Handlungsfeld europäischer Finanzdienstleister intensivieren und weiter ausbauen.Dr. Hesse verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich nachhaltige Finanzierung und Investments und hat zahlreiche Studien zu Sustainable Finance publiziert. Nach einer Bankausbildung bei der Commerzbank und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster arbeitete Hesse u. a. für die HVB Group und promovierte 2006 zum Thema Sustainable Banking. 2012 gründete er als geschäftsführender Gesellschafter die SD-M GmbH, der er als Gesellschafter verbunden bleibt. Im Auftrag des deutschen Bundesumweltministeriums erstellte diese Standards für wesentliche Nachhaltigkeitsindikatoren, sogenannte SD-KPI-Standards. Diese werden im BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken als externer Nachhaltigkeitsstandard benannt. Auch der Leitfaden des Deutschen Nachhaltigkeitskodex vom Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung empfiehlt den SD-KPI-Standard für die Wesentlichkeitsanalyse.Dr. Jens Kuttig, verantwortlicher Senior Partner der Practice Group Risk, führt aus: "In den letzten Jahren hat die Beratung im Bereich Sustainable Finance deutlich an Fahrt und Intensität aufgenommen. Mit Axel Hesse haben wir einen renommierten und führenden Experten gewinnen können, der diesem wichtigen Beratungssegment innovative Impulse verschaffen und unsere Beratungsteams gezielt verstärken kann."Als führende Strategie- und Managementberatung bietet zeb seit 1992 Transformationskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich Financial Services in Europa. In Deutschland unterhalten wir Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu unseren Kunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken auch Regionalbanken und Versicherungen sowie Finanzintermediäre aller Art. Bereits mehrfach wurde unser Unternehmen in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone +49.251.97128.347E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.deOriginal-Content von: zeb, übermittelt durch news aktuell