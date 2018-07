Leipzig (ots) -Die Rolling Stones hatte sie ebenso vor der Kamera wie Madonna,mit David Garrett fuhr sie in einer Kutsche, Bonnie Tyler erläuterteihr detailliert ihre Botox-Behandlungen - Susanne Klehn kann vonunzähligen spannenden Begegnungen im Showbiz berichten. Ab Oktoberwird sie das exklusiv für das Boulevardmagazin "Brisant" im Erstentun.Die Society-Reporterin Susanne Klehn wechselt zum MDR: "Nach dreiaufregenden und tollen Jahren bei RTL 'Guten Morgen Deutschland'freue ich mich nun auf eine neue berufliche Herausforderung bei"Brisant". Ich habe unzählige Erfahrungen gesammelt, wahnsinnig vielgelernt und werde alle sehr vermissen. Aber jetzt kehre ich nachHause zurück, und das erfüllt mein Herz mit großem Glück. Ich dankeRTL für die großartige Zeit und blicke voller Tatendrang auf meinenneuen Weg im Ersten."Das ARD-Boulevardmagazin "Brisant" wird vom MitteldeutschenRundfunk in Leipzig produziert - ein Umfeld, das der gebürtigenSächsin bestens vertraut ist. In Leipzig studierte sie einstJournalistik und Theaterwissenschaften, beim MDR begann sie ihreberufliche Laufbahn als Reporterin. Den Ausschlag für dieFernsehkarriere gab einst übrigens Hape Kerkeling und seineFernsehpersiflage "Kein Pardon": "Als ich ihm beim Interview davonerzählte, war er richtig gerührt", erzählt Susanne Klehn.Das "Brisant"-Team hat Großes vor: Hinter den Kulissen wirdfleißig am Relaunch des Boulevardmagazins gearbeitet, das seit 25Jahren montags bis samstags um 17.15 Uhr bis zu zweieinhalb MillionenMenschen vor den Fernseher lockt. Redaktionsleiterin Annette Mugrauerfreut sich, dass Susanne Klehn genau jetzt zum Team stößt:"Rechtzeitig zum 25. Geburtstag im nächsten Jahr bekommt die Sendungeine Verjüngungskur inklusive neuem Look, neuem virtuellem Studio undneuer inhaltlicher Ausrichtung. Und die prominente Berichterstattungauf dem Bildschirm und im Netz bekommt dank Susanne Klehn denüberraschend anderen - ganz persönlichen - Glanzpunkt."Die preisgekrönte Sendung, moderiert von Mareile Höppner undKamilla Senjo, erzählt Geschichten aus der Welt der Zuschauer:"Brisant" ist das ganze Leben. Dass der neugierige Blick in die Weltder Prominenten stets verantwortungsvoll und achtsam bleibt, ist demMDR besonders wichtig. Für MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobiist Susanne Klehn daher eine Idealbesetzung: "Ob Homestory,Studiogespräch oder Besuch auf den roten Teppichen dieser Welt - beiall ihren Begegnungen pflegt Susanne Klehn die journalistischenGrundsätze. Wir freuen uns, Susanne Klehn wieder bei uns im MDR zuhaben, und auch persönlich bin ich sehr gespannt auf die Menschen undGeschichten, die sie uns präsentiert."Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell