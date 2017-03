Hamburg (ots) - Heute erscheint die erste Ausgabe der Zeitschrift"Spiegel Classic". Im Gespräch mit kress.de betont diestellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin Susanne Beyer denStellenwert des Spiegel-Ablegers für die Generation 50 plus: "SpiegelClassic läuft nicht in der Kategorie Versuch, sondern wir haben großeErwartungen."Als "wirklich neues Produkt" bezeichnet Redaktionsleiterin SusanneWeingarten das unter ihrer Federführung entwickelte Magazin. Einendirekten Wettbewerber am Kiosk sieht Weingarten nicht, höchstensÜberschneidungen mit "Brigitte Wir" von Gruner+Jahr: "Aber wir sinddeutlich härter, politischer, näher am Zeitgeschehen", erklärt sie imGespräch mit dem Mediendienst kress.de."Spiegel Classic" gliedert sich in drei Kapitel: das ehernachrichtlich geprägte "Auf der Höhe der Zeit", einzeitgeschichtliches Dossier und das nutzwertig-unterhaltende "In derMitte des Lebens". Die Erstausgabe umfasst 138 Seiten und wird für4,90 Euro verkauft. Die Druckauflage liegt bei 165.000.Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/456Pressekontakt:Bülend ÜrükChefredakteurTwitter: www.twitter.com/buelendchefredaktion@newsroom.dewww.kress.deOriginal-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell