Die Journalistin Susan Link und der Autor MickyBeisenherz werden ab 2019 festes Moderatoren-Duo der WDR Talkshow"Kölner Treff" (freitags, 22 Uhr, WDR Fernsehen). In insgesamt 15Ausgaben begrüßen sie im nächsten Jahr prominente undaußergewöhnliche Gäste. Bereits 2017 und 2018 hatten Link undBeisenherz die Urlaubsvertretung für Bettina Böttinger übernommen.Bettina Böttinger wird auch 2019 den Großteil des "Kölner Treff"moderieren und an 30 Freitagen durch die Sendung führen. Darüberhinaus ist die Moderatorin weiterhin Produzentin der Talkshow undwird für andere WDR-Formate vor der Kamera stehen, unter anderem fürden Zuschauertalk "Ihre Meinung", den sie seit 2016 im WDR Fernsehenmoderiert."Susan Link und Micky Beisenherz sind ein charmantes Gastgeberteammit Ausstrahlung, Witz und Neugier", sagt WDR Fernsehdirektor JörgSchönenborn. "Das haben sie im 'Kölner Sommer Treff' gezeigt und ichfreue mich, dass dieses Team im nächsten Jahr noch häufiger präsentist. Und Bettina Böttinger steht seit Jahren für ausgezeichnetejournalistische Unterhaltung. Beides zusammen ist in der Kombinationein tolles Angebot für unsere Zuschauer."Susan Link und Micky Beisenherz präsentieren ab dem 15. März 2019fünf Ausgaben des "Kölner Treff". Weitere Blöcke folgen im Sommer undim Herbst.