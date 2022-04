Surteco Aktie: Das ist ein Knall!

Am 07.04.2022, 14:02 Uhr notiert die Aktie Surteco an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 29.4 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Surteco auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Surteco von 29,4 EUR ist mit -12,84 Prozent Entfernung vom GD200 (33,73 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 30,99 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,13 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Surteco-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Surteco liegt bei einem Wert von 8,48. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 129,05) unter dem Durschschnitt (ca. 93 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Surteco damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Surteco. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.