Surgical Theater präsentiert auf DMEA in Berlin (Deutschland) erstmals seine Precision Virtual Reality® Enterprise Solution

Mit Surgical Theaters Enterprise Solution sind Krankenhäuser inder Lage, das System quer durch die Organisation bereitzustellen,auch in Außenstellen. Precision VR® kann unter Einhaltung geltenderSicherheitsrichtlinien mit dem Krankenhausnetzwerk vernetzt werden.Sämtliche 360° VR-Fälle werden im Rechenzentrum des Krankenhausesgespeichert und können von jeder Precision VR®-Anwendung im Netzwerkaufgerufen werden. Precision VR® bietet einen intuitiven undimmersiven Ansatz für die Patienteneinbindung, Operationsplanung,Ausbildung von Assistenzärzten sowie multidisziplinäre Kollaborationbei Anwendungen in den Bereichen Neurologie, Wirbelsäule, HNO,Brustkorb, Herz und verschiedene Erkrankungen des Verdauungsapparats(wie Bauchspeicheldrüsenkrebs)."Die skalierbare Enterprise Solution lässt sich nahtlos in denbestehenden Workflow eines Krankenhauses integrieren und macht VRimmer und überall verfügbar", sagte Chris Gough, General ManagerHealth & Life Sciences bei Intel Corporation. "Intel und SurgicalTheater arbeiten bei der Entwicklung von VR- und AR-Lösungen für denGesundheitssektor eng zusammen. Wir sind hocherfreut, dass dieEnterprise Solution ab sofort in Europa erhältlich ist."Precision VR® ist eine VR-Technologie mit 360-Grad-Sicht, die demChirurgen einen Rundgang durch die Anatomie des Patienten ermöglicht.Precision VR®-Modelle werden auf Grundlage von CT- und MRT-Scans desPatienten konstruiert und gerendert und bieten einen virtuellen360°-Rundgang durch die Anatomie des Patienten. Leitende Ärzte undauszubildende Assistenzärzte können das VR-Erlebnis teilen undgemeinsam den Operationsplan erstellen."Surgical Theater ist stolz auf seine europäische Marktpremiere",sagte Moty Avisar, CEO und Mitgründer von Surgical Theater. "UnserePrecision VR® Enterprise Solution liefert 360-Grad-Bilder, diePatienten und Chirurgen einen Rundgang durch die CT- und MRT-Bilderermöglichen. Es ist erwiesen, dass dies eine bessere Kommunikationvon Gesundheitsinformationen zwischen Chirurgen und Patienten sowieChirurgen und ihren Kollegen ermöglicht. Dieses 'Rundgang'-Erlebnisist jetzt systemweit verfügbar und macht den konsiliarischen undOperationsplanungs-Workflow für mehrere Disziplinen effizienter."Um Precision VR® live zu erleben, besuchen Sie Stand A-106 inHalle 3.2 und finden Sie heraus, wie führende medizinischenEinrichtungen rund um den Globus die Lösung für Patienteneinbindung,Operationsplanung, Ausbildung von und Kollaboration mitAssistenzärzten und intraoperativer Navigation verwenden.Informationen zu Surgical TheaterSurgical Theater, der Marktführer bei Gesundheitsdienstleistungenauf Basis virtueller und erweiterter Realität (VR/AR), hat alsWeltneuheit modernste Kampfjet-Flugsimulationstechnologie mit denAnatomiescans eines Patienten kombiniert. Das 360 °VR-Flythroughbasiert auf umfangreichen kombinierten Modalitäten wie CT und MRTsowie aussagekräftigen nachbereiteten Bildern wie DTI und BOLD. DerChirurg hat die Möglichkeit des Walk- und Flythrough durch eineRekonstruktion der Anatomie und Pathologie des Patienten. Der Chirurgkann bei der Prozedur regelrecht in den Raum zwischen der weißenHirnsubstanz und dem Tumor eintauchen. Dies ermöglicht ein noch niedagewesenes Situationsbewusstsein und eine überragende Klarheit derBeurteilung. Durch einfache Kopfdrehung kann der Chirurg die Anatomieweiter untersuchen und die Kraniotomie, den Zugangspfad, die Bahn,den Korridor und die gesamte Strategie des Eingriffs planen. Dieser"Rundgang" durch die Pathologie erhöht erwiesenermaßen diePatientenzufriedenheit, verbessert die Patienteneinbindung und hilftKosten zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.surgicaltheater.net und auf unserer Facebook-Seite unterwww.facebook.com/SurgicalTheater@SurgicalTheaterInstagram @surgicaltheaterLinkedIn https://www.linkedin.com/company/surgical-theater/