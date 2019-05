Surgical Specialties Corporation gründet die Caliber Ophthalmics-Abteilung, um sich auf das globale Wachstum der ophthalmologischen, chirurgischen Verfahren zu konzentrieren

Westwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Surgical SpecialtiesCorporation (SSC) gab heute die Einführung von Caliber Ophthalmicsbekannt, einem neuen Geschäftsbereich. Caliber Ophthalmics vereintdie Marke Sharpoint(TM) von SSC, die sich mit seinen beiden jüngstenÜbernahmen Unique Technologies, Inc. und VPM Surgical, Inc. seit über50 Jahren einen guten Ruf bei Augenchirurgen erworben hat.Als Leiter der Caliber Ophthalmics-Abteilung hat SSC Yong Sun,General Manager Ophthalmologie und Vice President, InternationalSales, ernannt. Herr Sun verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung inder Medizinprodukte- und Life-Science-Branche. Er hatteFührungspositionen im Bereich General Management und kaufmännischeVerwaltung bei Harvard Bioscience, Beaver-Visitec International(BVI), BD Medical Ophthalmics und Booz & Company inne. Herr Sun hälteinen MBA von der MIT Sloan School of Management.SSC ist auf dem ophthalmologischen Markt vor allem für seinemikrochirurgische Messer und chirurgische Nähte von Sharpoint bekanntund hat sich seit 1969 auf die Entwicklung und Herstellung vonleistungsstarken chirurgischen Messern und Wundverschlussproduktenspezialisiert. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit in mehrals neunzig Ländern verkauft. Mit der Aufnahme von UniqueTechnologies und VPM Surgical erweitert das Unternehmen seineEntwicklungs- und Fertigungskompetenzen bei Augenklingen undSchneidegeräten erheblich und plant, ein Kompetenzzentrum für dieHerstellung und Entwicklung von Augenheilmitteln in Pennsylvaniaeinzurichten."Wir befinden uns an einem wichtigen Wendepunkt in derAugenheilkundebranche mit einer expandierenden Weltwirtschaft undeiner wachsenden, alternden Bevölkerung", erklärte Dan Croteau, CEOvon Surgical Specialties. "Es gab bemerkenswerte technologischeFortschritte in der Augenheilkunde und eine enorme Zunahme derAugenoperationen. Wir haben die Caliber Ophthalmics-Abteilunggegründet, um uns auf die wachsenden Bedürfnisse derophthalmologischen Kunden auf der ganzen Welt zu konzentrieren."Herr Croteau fuhr fort: "Caliber Ophthalmics vereint eineinzigartiges und leistungsstarkes Vermächtnis, Qualität, Leistungund Innovation zu wettbewerbsfähigen Kosten zu liefern. Unter derLeitung von Yong Sun sind wir gut positioniert, um nicht nurkontinuierliche Innovation und Qualität in unseren bestehendenProduktlinien zu liefern, sondern auch zusätzliches Fachwissen zuerwerben, mit dem wir in andere ophthalmologische Produktkategorienexpandieren können".Informationen zu Surgical SpecialtiesSurgical Specialties Corporation mit Hauptsitz in Westwood, MA,entwickelt und produziert seit über 50 Jahren Marken-, Eigenmarken-und OEM-Optikinstrumente. Surgical Specialties Corporation bieteteines der umfassendsten Portfolios an Klingen und Nähten, darunterinnovative Produkte wie das knotenloseQuill(TM)-Gewebeverschlussgerät. SSC hat sich zum Ziel gesetzt, dieBedürfnisse des Marktes für Spezialchirurgie zu übertreffen undpflegt vertrauenswürdige Partnerschaften zu den BereichenZahnheilkunde, Augenheilkunde, plastische Chirurgie, Dermatologie,Orthopädie, Urologie, Mikrochirurgie, Veterinärmedizin und Trauma.Besuchen Sie uns unter www.surgicalspecialties.com undwww.caliberophthalmics.com.Pressekontakt:Matt BastardiSVP Commercial & StrategySurgical Specialties Corporationmbastardi@surgicalspecialties.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/326014/Surgical_Specialties_Corporation_Logo.jpgOriginal-Content von: Surgical Specialties Corporation, übermittelt durch news aktuell