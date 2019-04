Surgery: Das muss man erstmal verdauen!

Surgery, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitseinrichtungen", notiert aktuell (Stand 15:36 Uhr) mit 10,69 USD stark im Plus (+1.23 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben Surgery nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Surgery als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Surgery vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 25 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 136,74 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 10,56 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Surgery lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Surgery in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Surgery beträgt das aktuelle KGV 472,33. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" haben im Durchschnitt ein KGV von 72,5. Surgery ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.