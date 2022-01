Surge Copper Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Für die Aktie Surge Copper stehen per 31.12.2021, 19:52 Uhr 0.345 CAD an der Heimatbörse Venture zu Buche. Surge Copper zählt zum Segment "Materialien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Surge Copper einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Surge Copper jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Surge Copper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,38 CAD mit dem aktuellen Kurs (0.345 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -9,21 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (0,33 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,55 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Surge Copper-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Surge Copper. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Die Aktie von Surge Copper gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33,97 insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 96,9 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".